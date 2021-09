Imieniny Izabeli 3.09. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Izabeli?

Imię Izabela ma pochodzenie hiszpańsko-portugalskie lub drugą możliwością jest rodowód hebrajski. Imieniny Izabeli wypadają 4 stycznia, 22, 23 lutego, 16 marca, 4, 8, 14 lipca, 31 sierpnia, 3, 10 września, 19 listopada oraz 9 grudnia. x000D x000D Izabela jest osobą skrupulatną i opanowaną. Ceni sobie punktualność u innych. Cechuje ją precyzyjność w działaniu i dokładność. Nie przepada za ryzykiem i częstymi zmianami. Jest towarzyska i lubi przebywać w gronie swoich przyjaciół. Lubi pomagać swoim znajomym oraz udzielać dobrych rad. W pracy jest bardzo zorganizowana i sumienna, co pomaga jej wykonywać zawodowe obowiązki. Musi być przekonana do danego projektu, aby podjąć się jego wykonania.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...