Imieniny Izabeli 4.01. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Izabeli?

Imię Izabela ma pochodzenie hiszpańsko-portugalskie lub drugą możliwością jest rodowód hebrajski. Imieniny Izabeli wypadają 4 stycznia, 22, 23 lutego, 16 marca, 4, 8, 14 lipca, 31 sierpnia, 3, 10 września, 19 listopada oraz 9 grudnia. x000D x000D Izabela jest osobą skrupulatną i opanowaną. Ceni sobie punktualność u innych. Cechuje ją precyzyjność w działaniu i dokładność. Nie przepada za ryzykiem i częstymi zmianami. Jest towarzyska i lubi przebywać w gronie swoich przyjaciół. Lubi pomagać swoim znajomym oraz udzielać dobrych rad. W pracy jest bardzo zorganizowana i sumienna, co pomaga jej wykonywać zawodowe obowiązki. Musi być przekonana do danego projektu, aby podjąć się jego wykonania.

Prześlij Izabeli miłe życzenia imieninowe

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!