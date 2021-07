Imieniny Jacka. Najbliższe wypadają 3.07. Najpiękniejsze wierszyki imieninowe dla Jacka

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Jacek?

Jacek to imię, które pochodzi od greckiego słowa oznaczającego kwiat hiacynt. Jacek imieniny obchodzi 10 lutego, 16 marca, 3, 17 lipca, 17 sierpnia, 9, 11 września, 29 października, 6 listopada.

Jacek to typowy ekstrawertyk. Lubi przebywać wśród ludzi. Jest dobrym towarzyszem do rozmów. Jednak nie nawiązuje przyjaźni. Często wykorzystuje ludzi do swoich celów. Z pozoru przemiły, otwarty mężczyzna. Jednak to wszystko jest grą. Stale kalkuluje i dąży do wytyczonych sobie celów. Często zmienia znajomych, więc nie ma co się do niego przywiązywać. Jacek wybiera zawody, które dają mu pewną swobodę. Nie znosi, gdy ktoś mu coś narzuca. Żyje według własnych zasad. Nawet w pracy kieruje się emocjami. Jego podejście zależy od jego aktualnego nastroju.