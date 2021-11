Imieniny Jakuba. Najbliższe wypadają 28.11. Życzenia i wierszyki na imieniny dla Jakuba

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Jakub?

Imię Jakub ma pochodzenie hebrajskie. Patronem tego imienia jest postać biblijna o imieniu Jakub. Został przedstawiony w Księdze Rodzaju jako praojciec Izraelitów, syn Izaaka i Rebeki oraz brak bliźniak i rywal Ezawa. Jakub obchodzi imieniny 5 lutego, 14 marca, 3, 17, 30 kwietnia, 1, 3, 6, 11 maja, 1 czerwca, 5, 13, 14, 25 lipca, 6 sierpnia, 9 września, 3, 9, 20, 21 października, 28 listopada, 20 grudnia. Solenizant otrzymuje najczęściej życzenia imieninowe oraz drobne upominki od bliskich osób. Jest to miły zwyczaj, który wywołuje uśmiech i radość. Imię Jakub cieszyło się popularnością już w starożytnej Mezopotamii i Egipcie. To męskie imię cieszy się bardzo dużą popularnością w Polsce, ale również na całym świecie. x000D

Jakub jest osobą skrytą i nie lubi mówić za dużo o sobie. Jednak lubi wiedzieć, co słychać u innych ludzi i doradzać im w wielu sytuacjach. Sprawia mu to radość i satysfakcję. Jakub czasami potrafi być egoistyczny. Stroni od kłamstw i oszustw, co jest bardzo korzystne. Cechuje go pogoda ducha i wysoka kultura osobista. Bardzo lubi podróże i zmiany, które napędzają go do działania. W pracy jest bardzo zorganizowany i stawia sobie wysoko poprzeczkę. Nie lubi być ignorowany, a motywują go pochwały.