Imieniny Jana. Najbliższe wypadają 23.10. Wiersze imieninowe dla Jana

Jan jest mężczyzną sprawiedliwym i pracowitym. Wszystko chce robić sam, bo uważa, że zrobi to najlepiej. Jest uparty i zawsze pewien swojej racji. Jest niesamowicie inteligentnym mężczyzną. Potrafi panować nad kilkoma projektami równocześnie i robić to dobrze. Jan lubi zaszyć się w domu, żeby odreagować stresy z pracy. Jego poglądy są konserwatywne. W jego ambitnych planach życiowych, zawsze jest miejsce na rodzinę. Jest wiernym i oddanym mężem. Nie jest wylewny w okazywaniu uczuć, ale zapewni stabilizację i bezpieczeństwo swojej rodzinie. W towarzystwie Jana wszyscy dobrze się czują. Jest trochę nieśmiały, ale bardzo empatyczny. Zawsze chętnie udziela pomocy i rady innym. Czasem ciężko z nim wytrzymać, ponieważ zawsze musi mieć rację.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.