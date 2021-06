Imieniny Jana. Najbliższe wypadają 24.06. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Jana

Upał? Tego lepiej nie zostawiaj w aucie - za duże ryzyko! Wysoka temperatura nie sprzyja nie tylko tobie

Kiedy żar leje się z nieba, temperatura w samochodzie może być jeszcze wyższa. Niektórym trudno wyobrazić sobie, jak szybko schłodzone po nocy wnętrze auta może za dnia nagrzać się nawet do 60 stopni Celsjusza. Tymczasem w sprzyjających temu warunkach nie zajmie to nawet godziny! Z tego powodu latem lepiej zrezygnować z traktowania samochodu jak przechowalni i zostawiać w nim tylko te rzeczy, którym upał nie zaszkodzi. Co natomiast zdecydowanie lepiej zabrać ze sobą? Sprawdź koniecznie przed kolejną falą upałów!