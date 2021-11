Imieniny Jana. Najbliższe wypadają 24.11. Wiersze z okazji imienin dla Jana

Jan jest mężczyzną sprawiedliwym i pracowitym. Wszystko chce robić sam, bo uważa, że zrobi to najlepiej. Jest uparty i zawsze pewien swojej racji. Jest niesamowicie inteligentnym mężczyzną. Potrafi panować nad kilkoma projektami równocześnie i robić to dobrze. Jan lubi zaszyć się w domu, żeby odreagować stresy z pracy. Jego poglądy są konserwatywne. W jego ambitnych planach życiowych, zawsze jest miejsce na rodzinę. Jest wiernym i oddanym mężem. Nie jest wylewny w okazywaniu uczuć, ale zapewni stabilizację i bezpieczeństwo swojej rodzinie. W towarzystwie Jana wszyscy dobrze się czują. Jest trochę nieśmiały, ale bardzo empatyczny. Zawsze chętnie udziela pomocy i rady innym. Czasem ciężko z nim wytrzymać, ponieważ zawsze musi mieć rację.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!