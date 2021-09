Imieniny Jana. Najbliższe wypadają 28.09. Wiersze z okazji imienin dla Jana

Jan jest mężczyzną sprawiedliwym i pracowitym. Wszystko chce robić sam, bo uważa, że zrobi to najlepiej. Jest uparty i zawsze pewien swojej racji. Jest niesamowicie inteligentnym mężczyzną. Potrafi panować nad kilkoma projektami równocześnie i robić to dobrze. Jan lubi zaszyć się w domu, żeby odreagować stresy z pracy. Jego poglądy są konserwatywne. W jego ambitnych planach życiowych, zawsze jest miejsce na rodzinę. Jest wiernym i oddanym mężem. Nie jest wylewny w okazywaniu uczuć, ale zapewni stabilizację i bezpieczeństwo swojej rodzinie. W towarzystwie Jana wszyscy dobrze się czują. Jest trochę nieśmiały, ale bardzo empatyczny. Zawsze chętnie udziela pomocy i rady innym. Czasem ciężko z nim wytrzymać, ponieważ zawsze musi mieć rację.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!