Imieniny Janusza. Najbliższe wypadają 21.11. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Janusza

Jaki jest Janusz?

Imię Janusz powstało od imienia Jan. Janusz imieniny obchodzi 24 czerwca, 29 sierpnia, 21 września, 21 października, 21 listopada.

Janusz to bardzo ambitny i inteligentny mężczyzna. W życiu ceni sobie niezależność. Dzięki wytrwałości i upartości może wiele osiągnąć. Jest ponad opinię i krytykę innych. Jest pewny siebie i wie, czego chce od życia. W miłości Janusz bywa trudny. Jest dobrym i kochającym mężem oraz ojcem, lecz ciągle podkreśla i walczy o swoją niezależność. Nie lubi, gdy mu się coś narzuca. Partnerka musi być przyzwyczajona do tego, że Janusz ciągle zmienia zdanie. Nie lubi również zapuszczać korzeni na długo. Często zmienia pracę, towarzystwo, a nawet miejsce zamieszkania. Janusz zabawi w pracy na dłużej, jeśli będzie mu ona zapewniała stały rozwój i będzie go ciekawić. Dobrze czuje się w zawodach, które wymagają ciągłego ruchu i podróżowania.