Imieniny Jarosława. Najbliższe wypadają 21.01. Wierszyki imieninowe dla Jarosława

Jaki jest Jarosław?

Jarosław to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza tego, który słynie z porywczości i siły. Jarosław imieniny obchodzi 21, 25 stycznia, 25 lutego, 21, 25 kwietnia, 7 czerwca, 1 sierpnia, 27 listopada.

Głównymi zaletami Jarosława są: bystry umysł, organizacja i konsekwencja. Dzięki swojej ambicji może wiele w życiu osiągnąć. Jest bardzo wytrwały i pewny siebie, chociaż ociera się to o arogancję. Dąży do despotycznego przewodzenia innymi, a cel jest dla niego tak istotny, że jest w stanie posunąć się do działań niegodnych. Nie szczędzi krytyki innym, przez co często wchodzi w konflikty z ludźmi z pracy. Jarosław nie ufa kobietom, przez co ciężko stworzyć mu dobry związek. Woli wybierać samotność, ponieważ nie potrafi zaakceptować niedoskonałości drugiej osoby. Jarosław lubi, gdy wszystko układa się perfekcyjnie.