Imieniny Jędrzeja. Najbliższe wypadają 10.12. Wierszyki imieninowe dla Jędrzeja

Imię Jędrzej ma pochodzenie greckie. Imieniny Jędrzeja wypadają 6 stycznia oraz 16 maja. x000D x000D Jędrzej jest osobą przebojową i aktywną. Lubi doradzać innym i nie przepada za otwartymi konfliktami. Woli załatwić wszystko na spokojnie i polubownie. Jest towarzyski i ma wielu przyjaciół, z którymi lubi spędzać czas. Znajomi cenią go za życzliwość i otwartość. Można na niego liczyć w każdej sytuacji. W pracy działa energicznie i chętnie wykonuje swoje zadania. Lubi mieć kontakt z ludźmi. Chętnie dzieli się nowymi pomysłami, które szybko realizuje. Działa dyplomatycznie i potrafi podejmować trudne decyzje.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.