Imieniny Jędrzeja. Najbliższe wypadają 30.11. Wiersze na imieniny dla Jędrzeja

Imię Jędrzej ma pochodzenie greckie. Imieniny Jędrzeja wypadają 6 stycznia oraz 16 maja. x000D x000D Jędrzej jest osobą przebojową i aktywną. Lubi doradzać innym i nie przepada za otwartymi konfliktami. Woli załatwić wszystko na spokojnie i polubownie. Jest towarzyski i ma wielu przyjaciół, z którymi lubi spędzać czas. Znajomi cenią go za życzliwość i otwartość. Można na niego liczyć w każdej sytuacji. W pracy działa energicznie i chętnie wykonuje swoje zadania. Lubi mieć kontakt z ludźmi. Chętnie dzieli się nowymi pomysłami, które szybko realizuje. Działa dyplomatycznie i potrafi podejmować trudne decyzje.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.