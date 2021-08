Imieniny Jerzego. Najbliższe wypadają 24.08. Życzenia i wierszyki na imieniny dla Jerzego

Imię Jerzy jest pochodzenia greckiego i oznacza rolnika uprawiającego rolę. Imieniny Jerzego wypadają 27 stycznia, 19, 23, 24 kwietnia, 12, 27 czerwca, 27 lipca, 24 sierpnia, 2 września i 2 listopada. x000D x000D Jerzy jest osobą kreatywną, która umie wykorzystać swoją wyobraźnię. Ma wiele zainteresowań, które chętnie rozwija. Cechuje go rozsądność i staranność. Często jego intuicja jest nieomylna. Jerzy szybko nawiązuje nowe kontakty i lubi przebywać ze swoimi znajomymi. Czasami popada w melancholię i zaczyna być skryty. W pracy wyróżnia się inteligencją i bystrością umysłu. Lubi podnosić swoje kwalifikacje i dokształcać się zawodowo. Ma wiele pomysłów, które lubi realizować. Jest urodzonym strategiem, co bardzo przydaje się w wypełnianiu pracowniczych obowiązków.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.