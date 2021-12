Imieniny Jolanty 17.12. Jakie życzenia imieninowe dla Jolanty?

Jolanta jest kobietą opanowaną i ostrożną. Dzięki temu szybko odnajduje się w trudnych sytuacjach i stawia czoła napotkanym problemom. Jolanta jest ekstrawertyczką. Kocha spotkania towarzyskie i jest świetną rozmówczynią. W związkach jest oddaną partnerką i wymarzoną kochanką. Jak się zakocha, to zdobędzie. Jeśli przestanie jej zależeć, szybko zrezygnuje. Dba o dom oraz rodzinę. Uwielbia przyjmować gości, a ma ich często. Przyjaciele często szukają u niej rady, bo jest empatyczna i chętnie pomaga innym. Jolanta liczy się również z opinią innych.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Jolanty

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.