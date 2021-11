Imieniny Józefa. Najbliższe wypadają 14.11. Wiersze na imieniny dla Józefa

Józef jest bardzo tajemniczy i dyskretny. To zaradny, pracowity i sprawiedliwy mężczyzna. Józef nie wierzy w łatwe sukcesy, dlatego mocno angażuje się w swoje zadania. Nie wysługuje się innymi. Jest bardzo sumienny i dobry pracownik. Józef świetnie czuję się w dziennikarstwie, służbach mundurowych oraz rzemiośle. Jednak nie praca jest dla Józefa najważniejsza. W życiu najbardziej ceni miłości. Jest bardzo oddanym i kochającym mężczyzną. O swoją wybrankę zawsze dba. Nie kieruje się swoimi potrzebami ani nie ulega pokusom. Dla przyjaciół Józef również jest oparciem. Zawsze skory do pomocy, przy tym bardzo wyrozumiały i opanowany. Jest bardzo silny psychicznie, jednak nikomu nie narzuca swojego zdania. Nie jest typem przywódcy. Bije od niego niesamowity spokój i opanowanie, dlatego ludzie do niego lgną. Lubi angażować się w dyskusję, ale wie też, kiedy lepiej ją przerwać. To świetny kompan do rozmów, gdyż potrafi wczuć się w stanowisko drugiej strony i zawsze stara się każdego zrozumieć.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

