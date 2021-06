Imieniny Józefa. Najbliższe wypadają 28.06. Najpiękniejsze wierszyki imieninowe dla Józefa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Józef?

Józef to imię pochodzenia hebrajskiego. Wywodzi się od biblijnego Józefa, syna Jakuba i Racheli. Imieniny Józefa obchodzimy 29 stycznia, 4, 14, 15, 18 lutego, 1, 12, 19, 29 marca, 17 kwietnia, 1 maja, 12, 23, 28 czerwca, 4 lipca, 25, 27 sierpnia, 18 września, 3, 22 października, 14, 25 listopada.

Józef jest bardzo tajemniczy i dyskretny. To zaradny, pracowity i sprawiedliwy mężczyzna. Józef nie wierzy w łatwe sukcesy, dlatego mocno angażuje się w swoje zadania. Nie wysługuje się innymi. Jest bardzo sumienny i dobry pracownik. Józef świetnie czuję się w dziennikarstwie, służbach mundurowych oraz rzemiośle. Jednak nie praca jest dla Józefa najważniejsza. W życiu najbardziej ceni miłości. Jest bardzo oddanym i kochającym mężczyzną. O swoją wybrankę zawsze dba. Nie kieruje się swoimi potrzebami ani nie ulega pokusom. Dla przyjaciół Józef również jest oparciem. Zawsze skory do pomocy, przy tym bardzo wyrozumiały i opanowany. Jest bardzo silny psychicznie, jednak nikomu nie narzuca swojego zdania. Nie jest typem przywódcy. Bije od niego niesamowity spokój i opanowanie, dlatego ludzie do niego lgną. Lubi angażować się w dyskusję, ale wie też, kiedy lepiej ją przerwać. To świetny kompan do rozmów, gdyż potrafi wczuć się w stanowisko drugiej strony i zawsze stara się każdego zrozumieć.