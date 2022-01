Imieniny Józefy 21.01. Życzenia imieninowe dla Józefy

Józefa to kobieta o zaniżonym poczuciu własnej wartości. Stale wydaje jej się, że jest niewystarczająco atrakcyjna, inteligentna oraz dość dobra. Jest bardzo zamknięta w sobie i ma problem z nawiązywaniem relacji. Przy mężczyznach czuje się skrępowana. Jednak jej wybranek będzie prawdziwym szczęśliwcem, gdyż Józefa w związku rozkwita niczym kwiat. Swoje niedoskonałości chce partnerowi wynagrodzić, więc jest bardzo oddana, wierna i kocha o niego dbać. Nie śpieszy jej się jednak do założenia rodziny, bo boi się, że nie sprosta obowiązkom matki. Przez swoją skrytość nie ma wielu przyjaciół, chociaż jest bardzo empatyczna i każdego potrafi zrozumieć. W pracy się nie wychyla, uważa, że nie jest w stanie osiągnąć niczego nadzwyczajnego. Jest jednak bardzo pracowita i jeśli ktoś zwróci na nią uwagę i da szansę rozwinąć skrzydła, może się otrworzyć.

Życzenia imieninowe dla Józefy

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.