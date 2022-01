Imieniny Juliana. Najbliższe wypadają 28.01. Wiersze z okazji imienin dla Juliana

Julian jest rozchwytywany przez kobiety. Nie jest jednak typem łamacza kobiecych serc. Szuka partnerki na stałe, która sprosta jego wysokim oczekiwaniom. Kobieta jego zdaniem powinna być ambitna, pracowita i wyrozumiała wobec swojego mężczyzny. Julian odwdzięczy się swojej wybrance czułością i zapewnieniem bezpieczeństwa u jego boku. Jest idealnym kandydatem na męża i ojca. W życiu skupia się na zapewnienie swojej rodzinie wszystkiego, co najlepsze. Nie jest typem karierowicza, a czas chętnie spędza w gronie najbliższych mu osób.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!