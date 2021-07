Imieniny Juliana. Najbliższe wypadają 4.07. Wierszyki imieninowe dla Juliana

Julian jest rozchwytywany przez kobiety. Nie jest jednak typem łamacza kobiecych serc. Szuka partnerki na stałe, która sprosta jego wysokim oczekiwaniom. Kobieta jego zdaniem powinna być ambitna, pracowita i wyrozumiała wobec swojego mężczyzny. Julian odwdzięczy się swojej wybrance czułością i zapewnieniem bezpieczeństwa u jego boku. Jest idealnym kandydatem na męża i ojca. W życiu skupia się na zapewnienie swojej rodzinie wszystkiego, co najlepsze. Nie jest typem karierowicza, a czas chętnie spędza w gronie najbliższych mu osób.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.