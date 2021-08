Imieniny Julianny 17.08. Jakie życzenia złożyć Juliannie?

Imię Julianna jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Julianny wypadają 16 lutego, 5 kwietnia, 14 kwietnia, 19 czerwca, 12 sierpnia, 15 sierpnia, 17 sierpnia, 19 sierpnia oraz 1 listopada. x000D x000D Julianna jest osobą energiczną i pewną siebie. Nie lubi nudy i woli ciągłe zmiany oraz podróże. Cechuje ją pomysłowość i kreatywność. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Jest bardzo oddana, chętna do pomocy i można na niej polegać. Znajomi cenią ją za pogodę ducha i serdeczność. W pracy jest sumienna i lubi wykonywać swoje obowiązki. Ma dużo oryginalnych pomysłów, które przynoszą jej korzyść w pracy. Sprawdzi się doskonale do pracy w zespole.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!