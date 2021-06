Imieniny Julianny 19.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Julianny?

Imię Julianna jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Julianny wypadają 16 lutego, 5 kwietnia, 14 kwietnia, 19 czerwca, 12 sierpnia, 15 sierpnia, 17 sierpnia, 19 sierpnia oraz 1 listopada. x000D x000D Julianna jest osobą energiczną i pewną siebie. Nie lubi nudy i woli ciągłe zmiany oraz podróże. Cechuje ją pomysłowość i kreatywność. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Jest bardzo oddana, chętna do pomocy i można na niej polegać. Znajomi cenią ją za pogodę ducha i serdeczność. W pracy jest sumienna i lubi wykonywać swoje obowiązki. Ma dużo oryginalnych pomysłów, które przynoszą jej korzyść w pracy. Sprawdzi się doskonale do pracy w zespole.

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!