Imieniny Julianny 9.01. Jakie życzenia imieninowe dla Julianny?

Imię Julianna jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Julianny wypadają 16 lutego, 5 kwietnia, 14 kwietnia, 19 czerwca, 12 sierpnia, 15 sierpnia, 17 sierpnia, 19 sierpnia oraz 1 listopada. x000D x000D Julianna jest osobą energiczną i pewną siebie. Nie lubi nudy i woli ciągłe zmiany oraz podróże. Cechuje ją pomysłowość i kreatywność. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Jest bardzo oddana, chętna do pomocy i można na niej polegać. Znajomi cenią ją za pogodę ducha i serdeczność. W pracy jest sumienna i lubi wykonywać swoje obowiązki. Ma dużo oryginalnych pomysłów, które przynoszą jej korzyść w pracy. Sprawdzi się doskonale do pracy w zespole.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!