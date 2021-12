Imieniny Julii 10.12. Jakie życzenia złożyć Julii?

Julia to pełna wdzięku i tajemniczości uwodzicielka. Nie lubi pokazywać emocji, przez co czasem wydaje się obojętna. Nie lubi wtrącać się w życie innych. Radząc innym nie wygłasza im moralizatorskich mów. Jej zachowanie jest pełne godności i taktu. W przyjaźni i miłości jest bardzo oddana. Adoratorów dobrze prześwietla, gdyż ciężko znosi porażki uczuciowe. W związku najważniejsze jest dla niej wsparcie i wyrozumiałość. Nie jest osobą, która będzie tkwiła w słabym związku z przyzwyczajenia. Julia jest bardzo lubianą osobą zarówno w męskim, jak i żeńskim gronie. Z Julią nie można się nudzić! To wspaniała kobieta pełna optymizmu i uśmiechu do świata. Ma mnóstwo pomysłów na ciekawe spędzanie czasu. Kocha podróże i zawsze wraca z nich z fascynującymi opowieściami. Julia świetnie odnajdzie się w większości zawodów. Najważniejsze jest, żeby praca sprawiała jej satysfakcję i żeby była w niej miła atmosfera.

Wyślij Julii radosne życzenia na imieniny

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!