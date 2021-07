Imieniny Julity 30.07. Jakie życzenia wybrać dla Julity? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imię Julita powstało od zdrobnienia imienia Julia. Imieniny Julity wypadają 16 czerwca oraz 30 lipca. x000D x000D Julita jest osobą energiczną i przebojową. Jest obowiązkowa i ma wiele ciekawych pomysłów. Cechuje ją kreatywność i upartość w dążeniu do celu. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Znajomi cenią w niej pogodę ducha i życzliwość. Zawsze jest chętna do pomocy i można na nią liczyć w każdej sytuacji. W pracy jest dynamiczna i szybko wykonuje swoje zadania. Dzieli się swoimi oryginalnymi przemyśleniami i pomysłami. Jest uparta i broni swoich racji. Dobrze sprawdzi się w pracy w zespole.

Wyślij Julicie radosne życzenia na imieniny

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…