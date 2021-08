Imieniny Juliusza. Najbliższe wypadają 19.08. Wiersze na imieniny dla Juliusza

Imię Juliusz ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Juliusza wypadają 19, 31 stycznia, 12 kwietnia, 27 maja, 2 czerwca, 1 lipca, 19 sierpnia, 5, 28 grudnia. x000D x000D Juliusz jest osobą energiczną i przebojową. Lubi podróżować i odkrywać nowe rejony świata. Nie przepada za nudą. Cechuje go pewność siebie i otwartość. Jest towarzyski i ma duże grono znajomych, z którymi lubi spędzać czas. Przyjaciele cenią go za optymistyczne podejście do życia. Chętnie pomaga i można na niego liczyć w trudnych chwilach. W pracy chętnie wykonuje swoje obowiązki. Ma dużo energii i dzieli się ciekawymi pomysłami. Potrafi podejmować trudne decyzje. Odnajdzie się doskonale w pracy w zespole.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.