Imieniny Kacpra. Najbliższe wypadają 12.06. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Kacpra

Jaki jest Kacper?

Imię Kacper pochodzi z języka perskiego, od słowa oznaczającego skarbnika. Kacper imieniny obchodzi 2, 6 stycznia, 12 czerwca, 26 września, 28 grudnia.

Kacper to silny i niezależny mężczyzna, który twardo stąpa po ziemi. Zawsze ma swoje zdanie i nie podążą za tłumem. Fascynują go podróże i stara się odkrywać nowe zakątki świata. W towarzystwie lubiany błyszczeć, jest lubiany i dowcipny. Jednak nie odkrywa swojej prawdziwej natury i nie lubi się zwierzać, jest raczej zamknięty w sobie. W uczuciach jest dosyć narwany i pociągają go przygody. W domu wszystko musi być perfekcyjne i idealne, a racje może mieć tylko on. Kacper wybiera zawody, które stwarzają duże możliwości. Świetnie sprawdzi się jako lotnik, podróżnik lub sportowiec.