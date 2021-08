Imieniny Kajetana. Najbliższe wypadają 7.08. Życzenia imieninowe dla Kajetana

Kajetan jest ambitny, inteligentny i pracowity. Nie jest jednak typem przebojowym, lecz flegmatycznym. Do celu dąży bardzo powoli. Wnioski wyciąga z doświadczeń. Często wpada w kłopoty, bo dąży za sugestiami innych ludzi. Najlepiej, jeśli powierza mu się zadania mało konfliktowe i skupiające się na samodoskonaleniu. Kajetan w życiu prywatnym jest równie powolny. Uważa, że na wszystko ma czas. Poważne decyzje również przekłada w czasie. Chce mieć rodzinę, ale nie śpieszy się do jej założenia. Jego partnerka musi być cierpliwa i wyrozumiała.

Kajetan to imię pochodzenia łacińskiego. Imieniny Kajetana obchodzimy 7 sierpnia.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!