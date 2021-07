Imieniny Kamila. Najbliższe wypadają 14.07. Życzenia na imieniny dla Kamila

Kamil jest skryty i zamknięty w sobie. Jest bardzo tajemniczy, co sprawia, że ludzie do niego lgną, szczególnie kobiety. To spokojny i statyczny mężczyzna. Opanowany w każdej sytuacji. Z nikim nie dzieli się swoimi rozterkami i problemami. Kamil to dobry mąż i ojciec. Jednak nie znosi manifestowania uczuć. W relacjach z partnerką jest dosyć zimny i oszczędny w uczuciach. Jednak stara się dbać o dom, a jego rodzinie nigdy niczego nie zabraknie. Kamil wybiera zawody, które wymagają precyzji. Nie lubi, gdy dużo się dzieje. Woli skupić się na kilku konkretnych obowiązkach.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.