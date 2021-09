Imieniny Kamila. Najbliższe wypadają 15.09. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Kamila

Kamil jest skryty i zamknięty w sobie. Jest bardzo tajemniczy, co sprawia, że ludzie do niego lgną, szczególnie kobiety. To spokojny i statyczny mężczyzna. Opanowany w każdej sytuacji. Z nikim nie dzieli się swoimi rozterkami i problemami. Kamil to dobry mąż i ojciec. Jednak nie znosi manifestowania uczuć. W relacjach z partnerką jest dosyć zimny i oszczędny w uczuciach. Jednak stara się dbać o dom, a jego rodzinie nigdy niczego nie zabraknie. Kamil wybiera zawody, które wymagają precyzji. Nie lubi, gdy dużo się dzieje. Woli skupić się na kilku konkretnych obowiązkach.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.