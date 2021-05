Imieniny Kamili 31.05. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Kamili?

Imię Kamila wywodzi się od męskiego imienia Kamil, które ma łacińskie pochodzenie. Imieniny Kamili wypadają 3, 21 marca, 31 maja, 26 lipca oraz 16 września. x000D x000D Kamila jest osobą energiczną i chętną do działania. Cechuje ją determinacja i upartość. Często osiąga sukces, mimo niechęci do nauki. Jest bardzo towarzyska i otacza się dużym gronem znajomych. Jednak nie lubi zwierzać się przyjaciołom i często pozostaje skryta. W pracy jest przebojowa i chętnie dzieli się nowymi pomysłami. Ciężko znosi krytykę i porażki. Potrzebuje odpowiedniej motywacji, aby w pełni angażować się w obowiązki zawodowe.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.