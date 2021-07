Imieniny Kariny 11.07. Jakie życzenia złożyć Karinie?

Imię Karina wywodzi się ze zdrobnienia imienia Katarzyna. Imieniny Kariny wypadają 2 sierpnia oraz 7 listopada. x000D x000D Karina jest osobą sumienną i odpowiedzialną. Cechuje ją pogoda ducha oraz serdeczność. Nie lubi wszelkich zmian, woli poruszać się utartymi ścieżkami. Jest towarzyska, jednak ciężko jej utrzymać wszystkie przyjaźnie na tym samym poziomie. Lubi rozmawiać z ludźmi, często im się zwierza. Jest chętna do pomocy innym i służy dobrą radą. W pracy jest ambitna i zawsze wykonuje swoje zadania do końca. Jest zaangażowana w obowiązki zawodowe. Lubi podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nową wiedzę. Umie poradzić sobie z porażkami i wyciąga z nich wnioski na przyszłość.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli, a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

