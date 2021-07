Imieniny Kariny 11.07. Życzenia imieninowe dla Kariny

Imię Karina wywodzi się ze zdrobnienia imienia Katarzyna. Imieniny Kariny wypadają 2 sierpnia oraz 7 listopada. x000D x000D Karina jest osobą sumienną i odpowiedzialną. Cechuje ją pogoda ducha oraz serdeczność. Nie lubi wszelkich zmian, woli poruszać się utartymi ścieżkami. Jest towarzyska, jednak ciężko jej utrzymać wszystkie przyjaźnie na tym samym poziomie. Lubi rozmawiać z ludźmi, często im się zwierza. Jest chętna do pomocy innym i służy dobrą radą. W pracy jest ambitna i zawsze wykonuje swoje zadania do końca. Jest zaangażowana w obowiązki zawodowe. Lubi podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nową wiedzę. Umie poradzić sobie z porażkami i wyciąga z nich wnioski na przyszłość.

Wyślij Karinie oryginalne życzenia na imieniny

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!