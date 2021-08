Imieniny Kariny 2.08. Oryginalne życzenia imieninowe dla Kariny

Imię Karina wywodzi się ze zdrobnienia imienia Katarzyna. Imieniny Kariny wypadają 2 sierpnia oraz 7 listopada. x000D x000D Karina jest osobą sumienną i odpowiedzialną. Cechuje ją pogoda ducha oraz serdeczność. Nie lubi wszelkich zmian, woli poruszać się utartymi ścieżkami. Jest towarzyska, jednak ciężko jej utrzymać wszystkie przyjaźnie na tym samym poziomie. Lubi rozmawiać z ludźmi, często im się zwierza. Jest chętna do pomocy innym i służy dobrą radą. W pracy jest ambitna i zawsze wykonuje swoje zadania do końca. Jest zaangażowana w obowiązki zawodowe. Lubi podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nową wiedzę. Umie poradzić sobie z porażkami i wyciąga z nich wnioski na przyszłość.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Kariny

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!