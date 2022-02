Imieniny Katarzyny 13.02. Jakie życzenia wybrać dla Katarzyny? Życzenia imieninowe idealne na sms

Katarzyna jest choleryczką, która szybko traci zimną krew. Ponadto bardzo łatwo ją urazić. Często w dyskusjach wycofuje się z miną obrażonej damy. Niestety wszystko odnosi do siebie. Ma problemy z nawiązywaniem relacji, jednak, gdy uda jej się już nawiązać przyjacielską relację cieszy się dużym szacunkiem. Jest bardzo szczera, energiczna i pełna życia. W miłości Katarzyna nie ma lekko. Mężczyźni boją się do niej zbliżać. Od partnera dużo wymaga, jednak nie tylko. Wobec siebie również jest bardzo wymagająca. Dlatego jej wybranek, gdy nauczy się żyć z Katarzyną, będzie mógł cieszyć się kochającą i dbającą o dom żoną. Katarzyna jest bardzo inteligenta i pracowita, ale ciężko znosi porażki. Lepiej nie być wtedy w pobliżu, gdyż zwykle o swoje niepowodzenia obwinia ludzi wokół siebie.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Katarzyny

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…