Imieniny Katarzyny 13.02. Życzenia imieninowe dla Katarzyny

Katarzyna jest choleryczką, która szybko traci zimną krew. Ponadto bardzo łatwo ją urazić. Często w dyskusjach wycofuje się z miną obrażonej damy. Niestety wszystko odnosi do siebie. Ma problemy z nawiązywaniem relacji, jednak, gdy uda jej się już nawiązać przyjacielską relację cieszy się dużym szacunkiem. Jest bardzo szczera, energiczna i pełna życia. W miłości Katarzyna nie ma lekko. Mężczyźni boją się do niej zbliżać. Od partnera dużo wymaga, jednak nie tylko. Wobec siebie również jest bardzo wymagająca. Dlatego jej wybranek, gdy nauczy się żyć z Katarzyną, będzie mógł cieszyć się kochającą i dbającą o dom żoną. Katarzyna jest bardzo inteligenta i pracowita, ale ciężko znosi porażki. Lepiej nie być wtedy w pobliżu, gdyż zwykle o swoje niepowodzenia obwinia ludzi wokół siebie.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.