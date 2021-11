Imieniny Katarzyny 25.11. Jakie życzenia wybrać dla Katarzyny? Życzenia imieninowe idealne na sms

Katarzyna jest choleryczką, która szybko traci zimną krew. Ponadto bardzo łatwo ją urazić. Często w dyskusjach wycofuje się z miną obrażonej damy. Niestety wszystko odnosi do siebie. Ma problemy z nawiązywaniem relacji, jednak, gdy uda jej się już nawiązać przyjacielską relację cieszy się dużym szacunkiem. Jest bardzo szczera, energiczna i pełna życia. W miłości Katarzyna nie ma lekko. Mężczyźni boją się do niej zbliżać. Od partnera dużo wymaga, jednak nie tylko. Wobec siebie również jest bardzo wymagająca. Dlatego jej wybranek, gdy nauczy się żyć z Katarzyną, będzie mógł cieszyć się kochającą i dbającą o dom żoną. Katarzyna jest bardzo inteligenta i pracowita, ale ciężko znosi porażki. Lepiej nie być wtedy w pobliżu, gdyż zwykle o swoje niepowodzenia obwinia ludzi wokół siebie.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.