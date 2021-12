Imieniny Kazimiery 19.12. Jakie życzenia wybrać dla Kazimiery? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imię Kazimiera ma pochodzenie słowiańskie. Jest to żeńska forma imienia Kazimierz. Imieniny Kazimiery wypadają 4 marca. x000D x000D Kazimiera jest osobą przebojową i energiczną. Ma dużo pomysłów i wszędzie jej pełno. Ma bardzo dużo zainteresowań i lubi spełniać swoje pasje. Ponadto ceni sobie zdanie innych, lecz również walczy o swoje własne zdanie. Jest uparta i charyzmatyczna. Jest towarzyską osobą, która ceni sobie spotkania ze znajomymi. Jest pomocna i chętnie służy dobrą radą. Ma naturę ekstrawertyczki i lubi opowiadać o sobie i swoich planach. W pracy jest pewna siebie i chętnie wykonuje swoje obowiązki. Lubi zgłębiać nową wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje. Jest samodzielna i zaradna.

Prześlij życzenia imieninowe dla Kazimiery

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!