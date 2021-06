Imieniny Konrada. Najbliższe wypadają 1.06. Wiersze imieninowe dla Konrada

Konrad jest osobą, która popada w skrajności. Raz stroni od ludzi, a raz ma potrzebę ciągłego przebywania w towarzystwie. Jego życie to seria wzlotów i upadów. Kiedy coś mu nie wychodzi, bardzo szybko się załamuje. Konradowi ciężko jest się ustatkować. Czasem zatraca się w miłości i nic więcej nie jest mu do szczęścia potrzebne. Jednak przychodzi moment, kiedy ma tego dość i ucieka od poważnych decyzji. Dzięki dwoistości swojego charakteru Konrad świetnie czuje się w zawodach artystycznych i twórczych.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.