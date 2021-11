Imieniny Konrada. Najbliższe wypadają 21.11. Życzenia i wiersze imieninowe dla Konrada

Konrad jest osobą, która popada w skrajności. Raz stroni od ludzi, a raz ma potrzebę ciągłego przebywania w towarzystwie. Jego życie to seria wzlotów i upadów. Kiedy coś mu nie wychodzi, bardzo szybko się załamuje. Konradowi ciężko jest się ustatkować. Czasem zatraca się w miłości i nic więcej nie jest mu do szczęścia potrzebne. Jednak przychodzi moment, kiedy ma tego dość i ucieka od poważnych decyzji. Dzięki dwoistości swojego charakteru Konrad świetnie czuje się w zawodach artystycznych i twórczych.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...