Imieniny Konrada. Najbliższe wypadają 21.11. Życzenia i wiersze na imieniny dla Konrada

Konrad jest osobą, która popada w skrajności. Raz stroni od ludzi, a raz ma potrzebę ciągłego przebywania w towarzystwie. Jego życie to seria wzlotów i upadów. Kiedy coś mu nie wychodzi, bardzo szybko się załamuje. Konradowi ciężko jest się ustatkować. Czasem zatraca się w miłości i nic więcej nie jest mu do szczęścia potrzebne. Jednak przychodzi moment, kiedy ma tego dość i ucieka od poważnych decyzji. Dzięki dwoistości swojego charakteru Konrad świetnie czuje się w zawodach artystycznych i twórczych.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!