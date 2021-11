Imieniny Konrada. Najbliższe wypadają 26.11. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Konrada

Konrad jest osobą, która popada w skrajności. Raz stroni od ludzi, a raz ma potrzebę ciągłego przebywania w towarzystwie. Jego życie to seria wzlotów i upadów. Kiedy coś mu nie wychodzi, bardzo szybko się załamuje. Konradowi ciężko jest się ustatkować. Czasem zatraca się w miłości i nic więcej nie jest mu do szczęścia potrzebne. Jednak przychodzi moment, kiedy ma tego dość i ucieka od poważnych decyzji. Dzięki dwoistości swojego charakteru Konrad świetnie czuje się w zawodach artystycznych i twórczych.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...