Imieniny Krystyny 14.02. Życzenia imieninowe dla Krystyny

Krystyna posiada wybitną osobowość. Jest bardzo drobiazgowa i pracowita. Potrafi pracować pod presją i nie podejmuje pochopnych decyzji. Do tego jest bardzo łagodną i życzliwą kobietą. Te wszystkie cechy sprawiają, że Krystyna ma bardzo silną osobowość. Jest realistką, która mocno stąpa po ziemi. Krystyna jest bardzo ciepłą i uczuciową osobą, jednak ciężko jej to okazywać. Zamyka się i odsuwa, gdy mężczyzna zalewa ją falą miłości, chociaż tak naprawdę jej pragnie. Warto jednak walczyć o względy Krystyny, gdyż jest bardzo zaradną, przedsiębiorczą i nie roztkliwiającą się nad sobą kobietą. Krystyna świetnie radzi sobie na rynku pracy. Jej analityczny umysł stwarza wiele możliwości. Krystyna świetnie nadaje się na stanowiska kierownicze. Powierzając jej jakieś zadanie, można być pewnym, że powiedzie się ono bez problemu. Krystyna najlepiej czuje się jako ekonomistka, księgowa, lekarka lub nauczycielka.

Życzenia imieninowe dla Krystyny

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!