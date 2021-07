Imieniny Krystyny 24.07. Jakie życzenia złożyć Krystynie?

Krystyna posiada wybitną osobowość. Jest bardzo drobiazgowa i pracowita. Potrafi pracować pod presją i nie podejmuje pochopnych decyzji. Do tego jest bardzo łagodną i życzliwą kobietą. Te wszystkie cechy sprawiają, że Krystyna ma bardzo silną osobowość. Jest realistką, która mocno stąpa po ziemi. Krystyna jest bardzo ciepłą i uczuciową osobą, jednak ciężko jej to okazywać. Zamyka się i odsuwa, gdy mężczyzna zalewa ją falą miłości, chociaż tak naprawdę jej pragnie. Warto jednak walczyć o względy Krystyny, gdyż jest bardzo zaradną, przedsiębiorczą i nie roztkliwiającą się nad sobą kobietą. Krystyna świetnie radzi sobie na rynku pracy. Jej analityczny umysł stwarza wiele możliwości. Krystyna świetnie nadaje się na stanowiska kierownicze. Powierzając jej jakieś zadanie, można być pewnym, że powiedzie się ono bez problemu. Krystyna najlepiej czuje się jako ekonomistka, księgowa, lekarka lub nauczycielka.

Wyślij specjalne życzenia imieninowe dla Krystyny

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.