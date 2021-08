Imieniny Lecha. Najbliższe wypadają 12.08. Wierszyki z okazji imienin dla Lecha

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Lech?

Lech to imię pochodzenia staropolskiego. Lech imieniny obchodzi 12 sierpnia.

Lech jest otwarty na ludzi i kocha życie. Cieszy się sympatią wśród ludzi. Zawsze stara się być obiektywny i sprawiedliwy w osądach. Zaraża swoim entuzjazmem i namawia ludzi do działania z pozytywnym skutkiem. Lech dba o swoje wykształcenie. Jest ambitny i zaangażowany. W pracy jest szanowany i doceniany jako pracownik. Lech to mężczyzna, który przykuwa kobiecą uwagę dzięki swojej zaradności oraz elokwentności. Ma jednak problem z zaufaniem do kobiet. Jeśli trafi na kobietę cierpliwą i wytrwałą mają szansę stworzyć związek o solidnych podstawach.