Imieniny Leokadii 9.12. Życzenia imieninowe dla Leokadii

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Leokadii - jaka jest geneza tego imienia

Leokadia to imię pochodzenia greckiego. Oznacza kobietę, która troszczy się o ludzi. Leokadia imieniny obchodzi 9 grudnia.

Leokadia w pracy dąży do tego, by mieć władze. Nie lubi, gdy ktoś jej rozkazuje. Sama świetnie czuje się w roli kierowniczki i jest bardzo szanowana, jako przełożona. Jest dobrze zorganizowana i pracowita. Leokadia chętnie podejmuje również prace, które związane są z niesieniem pomocy innym. Leokadia jest kobietą, którą szargają silne emocje. Jednego dnia jest uśmiechnięta i we wspaniałym humorze, drugiego rozpacza i płacze. Lubi kontrolować i mieć władzę nad parterem. Życie z nią nie należy do najprostszych, jednak Leokadia ma dobre serce.