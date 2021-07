Imieniny Leona. Najbliższe wypadają 17.07. Wiersze na imieniny dla Leona

Miłość dla Leona jest najważniejsza. To bardzo uczuciowy mężczyzna. Jego zmysłowość przyciąga kobiety niczym magnes. Leon dąży do małżeństwa, bo docenia wygody małżeńskiego życia u boku kochającej i troskliwej partnerki. Leon za oddanie partnerki odwdzięcza się gorącym uczuciem, czułością i ciągłym zabieganiem o swoją kobietę. Nigdy nie stawia pracy ponad swoją rodzinę. Leon dzięki swojej wrażliwości dobrze czuje się w zawodach związanych ze sztuką.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.