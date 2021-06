Imieniny Leona. Najbliższe wypadają 28.06. Życzenia na imieniny dla Leona

Miłość dla Leona jest najważniejsza. To bardzo uczuciowy mężczyzna. Jego zmysłowość przyciąga kobiety niczym magnes. Leon dąży do małżeństwa, bo docenia wygody małżeńskiego życia u boku kochającej i troskliwej partnerki. Leon za oddanie partnerki odwdzięcza się gorącym uczuciem, czułością i ciągłym zabieganiem o swoją kobietę. Nigdy nie stawia pracy ponad swoją rodzinę. Leon dzięki swojej wrażliwości dobrze czuje się w zawodach związanych ze sztuką.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...