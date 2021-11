Imieniny Lesława. Najbliższe wypadają 28.11. Wiersze z okazji imienin dla Lesława

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Lesław?

Lesław to imię pochodzenia staropolskiego. Imieniny Lesława obchodzimy 28 listopada.

Lesław to bardzo ambitny i pracowity mężczyzna. Cechują go mocna cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu. Nie przerażają i nie zniechęcają go porażki. Jest świadomy, że na sukces trzeba ciężko zapracować i nie zawsze wszystko idzie jak z płatka. Jest również bardzo honorowy, więc zawsze dotrzymuje słowa. Stara się postępować szlachetnie i sprawiedliwie. Można na nim polegać i liczyć na bezinteresowną pomoc.