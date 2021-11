Imieniny Lesława. Najbliższe wypadają 28.11. Życzenia i wierszyki na imieniny Lesława

Lesław to bardzo ambitny i pracowity mężczyzna. Cechują go mocna cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu. Nie przerażają i nie zniechęcają go porażki. Jest świadomy, że na sukces trzeba ciężko zapracować i nie zawsze wszystko idzie jak z płatka. Jest również bardzo honorowy, więc zawsze dotrzymuje słowa. Stara się postępować szlachetnie i sprawiedliwie. Można na nim polegać i liczyć na bezinteresowną pomoc.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.