Imieniny Lilianny 14.02. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Lilianny?

Jaka jest osoba o imieniu Lilianna?

Liliana pochodzi z języka łacińskiego od słowa oznaczającego lilię. Liliana imieniny obchodzi 14 lutego, 30 kwietnia, 8, 27 lipca, 3, 4, 25 września, 19 listopada.

Liliana jest kobietą, która potrzebuje bliskości i czułości, chociaż nie potrafi o tym mówić. Wydaje się być bardzo zimna i niedostępna, ale to tylko pozory. W głębi serca bardzo chce być blisko, ale nie wie, jak to osiągnąć. Swój chłodny charakter stara się bliskim wynagrodzić zadbaniem o dobra materialne. Chociaż Liliana nie potrafi mówić o uczuciach można być pewnym jej zaangażowania i szczerości. Liliana nie jest szczególnie lubiana w towarzystwie, ponieważ wszyscy myślą, że zadziera nosa i jest bardzo wyniosła. To jednak tylko jej maska. W głębi serca jest dobrą i czułą osobą. Jednak jej nieufność nie pozwala odkryć prawdziwego charakteru.